Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд

«Совет директоров Twitter провел тщательный и последовательный анализ предложения Илона с фокусом на стоимости, конечно, и финансировании [сделки]. Предлагаемая сделка предусматривает существенную денежную надбавку, и мы считаем, что это является оптимальным решением для акционеров Twitter», — указано в заявлении председателя совета директоров компании Брета Тейлора.
14 апреля Маск предложил выкупить Twitter, заплатив $54,2 за одну акцию. На прошлой неделе бизнесмен обнародовал источники финансирования для потенциального поглощения соцсети Twitter. В соответствии с документом банк Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. Помимо него в списке указаны еще несколько банков, сам Маск готов предоставить $21 млрд. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
15 апреля совет директоров Twitter задействовал тактику «отравленной пилюли» для защиты от выкупа соцсети Маском. Она позволяет акционерам купить дополнительные акции со скидкой, размывая долю в компании, принадлежащую приобретающей стороне. Такое решение было призвано осложнить поглощение соцсети, однако, как отмечает Forbes, крупные акционеры компании оказывали давление на совет директоров, чтобы он серьезно рассмотрел предложение Маска. Стоимость акций компании в последнее время снижалась: бумаги потеряли около 60% своей стоимости в течение 12 месяцев до того, как стало известно об инвестиции Маска в Twitter.
Как отмечал Fox News, стремление Маска получить контроль над Twitter вызвало негодование некоторых леволиберальных деятелей, которые поддерживают политику платформы, направленную на ограничение пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. В частности, платформа в прошлом удалила страницу бывшего президента США Дональда Трампа и многих его сторонников, что, по мнению ряда членов Республиканской партии, является цензурой.
Сам Маск неоднократно заявлял, что хочет купить Twitter, чтобы восстановить свободу слова, которую соцсеть ограничивает. «Свобода слова является основой функционирования демократии, а Twitter — цифровая площадь, где обсуждаются ключевые для будущего человечества вопросы. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, усилив продукт новыми функциями», — заявил он после заключения сделки.