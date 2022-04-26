Парламент ЦАР легализировал криптовалюту

Центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka сообщает, что перед общими дебатами по голосованию по этому закону депутаты Мартин Зигеле, Анисет Жорж Дологеле и Рэйчел Нгакола, а также все члены финансового комитета, выразили протест против легализации критопвалюты. По их мнению, ЦАР грозит отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и финансирование терроризма.
«Чего они боятся? Мы просили гарантий. Они должны только окружить себя всеми гарантиями, прежде чем принимать такой закон. Потому что мы говорим от имени нации. А раз люди так торопятся, то они быстро приступят к работе. Но я этому не потворствовала», — сказала член парламента Рэйчел Нгакола.
Однако правительство считает, что такой закон не противоречит региональным законам. «Не противоречит ли этот закон международным законам, которые регулируют финансы в нашей стране или даже в субрегионе? Мы работали с юристами и финансистами. Они сказали нам, что несовместимости нет. Сегодня Конго, Демократическая Республика Конго и Камерун уже в пути. Мы только ожидали», — заявил министр почты и телекоммуникаций Джастин Гурна Зако.
Радиостанция подчеркивает, что в ближайшее время Центральный банк ЦАР утвердит финансовый механизм обращения цифровых активов в стране.