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03:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Парламент ЦАР легализировал криптовалюту

Национальное собрание Центральноафриканской Республики (ЦАР) приняло закон об использовании криптовалюты. Несколько депутатов оспорили такое решение из-за риска санкций со стороны международных финорганизаций. Министр почты телекоммуникаций ЦАР Джастин Гурна Зако доказывал необходимость этой меры.

Источник: Reuters

Центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka сообщает, что перед общими дебатами по голосованию по этому закону депутаты Мартин Зигеле, Анисет Жорж Дологеле и Рэйчел Нгакола, а также все члены финансового комитета, выразили протест против легализации критопвалюты. По их мнению, ЦАР грозит отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и финансирование терроризма.

«Чего они боятся? Мы просили гарантий. Они должны только окружить себя всеми гарантиями, прежде чем принимать такой закон. Потому что мы говорим от имени нации. А раз люди так торопятся, то они быстро приступят к работе. Но я этому не потворствовала», — сказала член парламента Рэйчел Нгакола.

Однако правительство считает, что такой закон не противоречит региональным законам. «Не противоречит ли этот закон международным законам, которые регулируют финансы в нашей стране или даже в субрегионе? Мы работали с юристами и финансистами. Они сказали нам, что несовместимости нет. Сегодня Конго, Демократическая Республика Конго и Камерун уже в пути. Мы только ожидали», — заявил министр почты и телекоммуникаций Джастин Гурна Зако.

Радиостанция подчеркивает, что в ближайшее время Центральный банк ЦАР утвердит финансовый механизм обращения цифровых активов в стране.

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