Страны Балтии стали покупать еще больше российской электроэнергии

Подчеркивается, что объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря на принятое решение операторов системы Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.
«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — сообщает телеканал.
В свою очередь, министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia «еще очень далеко». В компании Latvenergo подтвердили, что не отказываются от идеи строительства малого реактора, но пока занимаются исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.
В начале марта сообщалось, что операторы балтийских электросетей Elering, AST и Litgrid снизили пропускную способность для импорта электроэнергии из России до 300 мегаватт. Как позже отметил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, отключение страны от единой электросети с Россией и Белоруссией мешают физические ограничения.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года они должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России».