Финская Valio продала российское производство «Велкому»

В Valio считают, что смена собственника позволит продолжить производство и продажу продукции Viola, а также сохранить локальный ассортимент. Кроме того, «Велком» получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода. Он может продлиться до конца года.
В 2020 году продажи российского подразделения Valio в РФ составили €85 млн или около 5% от глобальных продаж Valio (€1,8 млрд). В 2021 году выручка российского подразделения Valio выросла на 8,78%, до 8,14 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 29,25%, до 320,47 млн руб. год к году.
7 марта концерн Valio объявил о завершении деятельности в России. Это решение было принято на фоне российской военной операции на Украине, которая проводится с 24 февраля. В России в финской компании работает около 400 человек.