«Величайший голод в истории» может начаться в мире в 2023 году из-за дефицита удобрений

«Это произойдет из-за дефицита удобрений из России и Белоруссии», — отметил представитель фермерского хозяйства Германии Маттиас Бернингер.
Эксперты рынка сошлись во мнении, что удобрения стали практически недоступны для более бедных стран. Учитывая, что сейчас наложен запрет на удобрения из России и Белоруссии, альтернативы им практически нет. Например, азотные удобрения не могут быть альтернативой ввиду их очень высокой стоимости.
Они также указали на то, что проблемы с выращиванием семян могут начаться через несколько месяцев. Если сбой с поставками все же произойдет, то уже в 2023 году мир получит более низкий урожай.
20 апреля экономист Кэйити Кай заявил, что США выгодна ситуация на Украине, из-за которой провоцируется серьезный продовольственный кризис и во многих странах может начаться голод.
По его словам, Россия и Украина занимают высокие позиции в производстве пшеницы. При затягивании ситуации на Украине пшеница может подорожать в несколько раз. Альтернативные пшенице продукты, в частности кукуруза, также вырастут в цене из-за повышенного спроса, что скажется уже на других продовольственных товарах.