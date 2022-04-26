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11:03 (мск), источник: Газета.Ру

«Величайший голод в истории» может начаться в мире в 2023 году из-за дефицита удобрений

Из-за отсутствия удобрений из России и Белоруссии фермеры по всему миру не смогут выращивать семена, поэтому может начаться «величайший голод в истории». Об этом пишет издание Сompact-online.

Источник: РИА "Новости"

«Это произойдет из-за дефицита удобрений из России и Белоруссии», — отметил представитель фермерского хозяйства Германии Маттиас Бернингер.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что удобрения стали практически недоступны для более бедных стран. Учитывая, что сейчас наложен запрет на удобрения из России и Белоруссии, альтернативы им практически нет. Например, азотные удобрения не могут быть альтернативой ввиду их очень высокой стоимости.

Они также указали на то, что проблемы с выращиванием семян могут начаться через несколько месяцев. Если сбой с поставками все же произойдет, то уже в 2023 году мир получит более низкий урожай.

20 апреля экономист Кэйити Кай заявил, что США выгодна ситуация на Украине, из-за которой провоцируется серьезный продовольственный кризис и во многих странах может начаться голод.

По его словам, Россия и Украина занимают высокие позиции в производстве пшеницы. При затягивании ситуации на Украине пшеница может подорожать в несколько раз. Альтернативные пшенице продукты, в частности кукуруза, также вырастут в цене из-за повышенного спроса, что скажется уже на других продовольственных товарах.

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