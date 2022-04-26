15:11 (мск), источник: Ведомости
OBI возобновит работу магазинов в России до конца майских праздников
Сеть магазинов товаров для дома и сада OBI возобновит работу всех российских гипермаркетов до конца майских праздников, сообщила компания.
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«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин “ОБИ Ходынское Поле”, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).
Также возобновят работу сайт и мобильное приложение OBI, но пока только в информационном режиме. О сроке запуска интернет-магазина сообщат позднее, добавили в компании.
12 апреля стало известно, что немецкая OBI GmbH подписала соглашение о реализации российского бизнеса с неназванным инвестором, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. До закрытия сделки сеть будет передана в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Последний эту информацию подтвердил.
29 марта начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин заявил, что магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель откроются все 27 магазинов компании. В тот же день компания опровергла заявление Суравегина.
Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания