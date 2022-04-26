«Газпром» не подтверждает остановку поставок газа в Польшу

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что «сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей».
Ранее польский портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщил, что Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. По информации портала, в Министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. Официально о приостановке поставок не сообщается, уведомление об этом должно поступить в течение дня.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, физический поток российского газа через газоизмерительную станцию «Кондратки» на границе Белоруссии и Польши остановился ночью 26 апреля. При этом аналогичная ситуация наблюдалась и ночью 24 апреля.
По данным оператора польской сети газопроводов Gaz-System, поток российского газа по газопроводу Ямал — Европа через станцию «Кондратки», по состоянию на 25 апреля, упал на 75% по сравнению с 21 апреля.
Природный газ поставляется из России в Польшу по Ямальскому контракту от 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год.
В 2021 году, по данным ФТС России, поставки российского газа в Польшу выросли на 9,4% — до 10,58 млрд куб. м.
Договор завершается в конце 2022 года, а власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет его продлевать. Ежегодно Польша использует около 20 млрд куб. м газа. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа у США и Катара, а также поставок газа с норвежского шельфа.
Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты поставок российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, который уже будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Польша входит в список недружественных стран.