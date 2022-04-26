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21:30 (мск), источник: ТАСС

Польша отказалась платить за российский газ в рублях

ВАРШАВА, 26 апреля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG отказалась платить за российский газ, поставляемый в рамках Ямальского контракта, в рублях. Соответствующее заявление компания распространила во вторник.

Источник: Reuters

«Правление PGNiG приняло решение продолжить урегулирование обязательств PGNiG за газ, поставленный ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” по Ямальскому контракту, в соответствии с его текущими условиями и не давать согласия на выполнение PGNiG своих расчетных обязательств за природный газ, поставляемый “Газпромом” по Ямальскому контракту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года “Об особом порядке исполнения обязательств иностранных покупателей перед российскими поставщиками природного газа”», — указано в сообщении.

«Вышеизложенное означает, что компания отказалась от возможности проведения окончательных расчетов в российских рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в АО “Газпромбанк”», — говорится в заявлении.

PGNiG считает остановку поставок газа «Газпромом» нарушением контракта и намерена предъявить претензии.

«По мнению PGNiG, остановка поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, и поэтому компания предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа по контракту», — указано в заявлении.

«При этом компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной остановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений», — добавили в компании.

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