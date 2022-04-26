Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России

Минэнерго Болгарии сообщило, что «Газпром экспорт» уведомил болгарского партнера — компанию «Булгаргаз» — об остановке поставок газа с 27 апреля, говорится в сообщении министерства.
«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», — подчеркнули в министерстве.
Там также сообщили, что провели анализ ситуации совместно с «Булгаргазом» и Болгарским энергетическим холдингом. В результате они пришли к выводу, что новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».
Миэнерго совместно с энергетическими компаниями предприняли шаги по проработке альтернативных механизмов поставок газа, уточнили в ведомстве. Ограничительные меры при потреблении газа в Болгарии не требуются.
РБК направил запрос представителю «Газпрома».
Ранее о таком же уведомлении «Газпрома» сообщила польская PGNiG. В сообщении говорилось о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту.
В PGNiG сочли действия «Газпрома» нарушением действующего контракта и сообщили, что намерены подать претензию в адрес российской компании.
23 марта президент Владимир Путин поручил перевести платежи от недружественных стран за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. При этом представитель президента Дмитрий Песков исключал возможность того, что потребителям российского газа с этого дня откажут в поставках. «Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая», — пояснял он.
Однако многие страны отказались платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро.
Болгария также отказалась оплачивать газ рублями. 19 марта вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев сообщил, что Болгария не будет обсуждать поставки с «Газпромом», а будет искать альтернативные пути получения газа, в том числе из Катара и Алжира.
«Болгарии придется [покупать газ] за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — заявлял после этого Песков.
30 марта представитель болгарского правительства Лена Борислава окончательно заявила, что София не будет оплачивать газ в рублях и подчеркнула, что это стало бы нарушением ранее заключенных договоров. По ее словам, Болгария сможет получать газ из других источников, в частности, об этом ведутся переговоры с Турцией.
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