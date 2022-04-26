Мантуров заявил, что Renault передаст свою долю в «Автовазе»

Доля Renault в московском предприятии будет передана правительству Москвы, на этом заводе будут выпускаться другие автомобили, сказал министр.
«Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции “Автоваза” и “Автофрамоса”. “Автофрамоса” — Москве, как субъекту. А что касается “Автоваза”, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», — сказал он.
Ожидается, что это будет, условно, сделка «за рубль».
Денис Мантуровглава Минпромторга РФ
По его словам, французская компания получит право выкупа своей доли в «Автовазе». «Да [уходят], но с опционом на пять или шесть лет — срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — сказал он.
Мантуров отметил, что руководство «Автоваза» будут назначать НАМИ совместно с Ростехом (также акционер «Автоваза»).
Мантуров отметил, что завод Renault в Москве не будет законсервирован, на нем планируется выпускать другие авто, возможно, Lada. «Нет. Будут выпускаться другие автомобили. Такая опция (выпуска машины “Автоваза” — прим. ТАСС) может быть», — ответил он на вопрос о возможной остановке площадки.
«Покупать или тем более национализировать не входит в наши планы. Но если у компании нет сегодня возможности обеспечивать поставку компонентов, мы не можем бесконечно находиться в ожидании. Мы будем вынуждены найти альтернативу. Это будет касаться всех автопроизводителей, которые будут тянуть с решением», — подчеркнул министр.
Мантуров заявил, что переговоры о передаче доли в «Автовазе» с китайскими или другими иностранными компаниями не велись. «Не было таких обсуждений», — прокомментировал он заявления о возможности выкупа китайскими компаниями. Ранее об этом сообщал источник ТАСС, близкий к «Автовазу».
Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «Автоваза». В конце марта пресс-служба Renault сообщила о приостановке работы московского завода и намерении изучить возможные варианты по своему участию в работе «Автоваза».