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06:02 (мск), источник: Газета.Ру

В Дании усомнились в прогнозах ЕК по замещению российского газа

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо считает, что цифры, представленные Еврокомиссией в плане по замещению газа из России, кажутся более оптимистичными, чем есть на самом деле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Цифры, представленные Европейской комиссией в плане REPowerEU, возможно, не являются полностью верными. Если вы посмотрите на показатели российского экспорта, показатели поставок СПГ, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные», — указал Брабо.

По его словам, Евросоюз не сможет приобрести так много сжиженного природного газа (СПГ), как предусмотрено в плане, а только половину целевого показателя.

«В США, например, нет мощностей по сжижению, необходимых, чтобы поставить дополнительные 15 миллиардов кубометров, о которых они говорят. Что касается Катара и ближневосточных производителей, их производственный объем уже продан другим потребителям», — пояснил Брабо.

Он отметил, что инфраструктурным компаниям ЕС рекомендовано рассмотреть возможность обойтись без поставок российского газа следующей зимой. Брабо добавил, что у разных стран есть группы защищенных и незащищенных потребителей газа, и основной фокус государств Евросоюза — обеспечить теплом жилые помещения, школы, больницы и соцслужбы. Согласно его оценке, если газ из России перестанет поступать уже в ближайшее время, некоторые власти могут принять решение прекратить снабжать газом производства летом, чтобы обеспечить поставки для защищенных потребителей зимой.

Директор научно-образовательного погодно-климатического центра РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко также заявил, что Европе пока рано думать о поставках газа из США из-за недостатка мощностей у американских партнеров. По его мнению, даже если США смогут договориться с Европой о поставках СПГ, то американская сторона не сможет в короткий срок нарастить экспорт. На этот процесс потребуются годы.

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