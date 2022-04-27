В Дании усомнились в прогнозах ЕК по замещению российского газа

«Цифры, представленные Европейской комиссией в плане REPowerEU, возможно, не являются полностью верными. Если вы посмотрите на показатели российского экспорта, показатели поставок СПГ, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные», — указал Брабо.
По его словам, Евросоюз не сможет приобрести так много сжиженного природного газа (СПГ), как предусмотрено в плане, а только половину целевого показателя.
«В США, например, нет мощностей по сжижению, необходимых, чтобы поставить дополнительные 15 миллиардов кубометров, о которых они говорят. Что касается Катара и ближневосточных производителей, их производственный объем уже продан другим потребителям», — пояснил Брабо.
Он отметил, что инфраструктурным компаниям ЕС рекомендовано рассмотреть возможность обойтись без поставок российского газа следующей зимой. Брабо добавил, что у разных стран есть группы защищенных и незащищенных потребителей газа, и основной фокус государств Евросоюза — обеспечить теплом жилые помещения, школы, больницы и соцслужбы. Согласно его оценке, если газ из России перестанет поступать уже в ближайшее время, некоторые власти могут принять решение прекратить снабжать газом производства летом, чтобы обеспечить поставки для защищенных потребителей зимой.
Директор научно-образовательного погодно-климатического центра РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко также заявил, что Европе пока рано думать о поставках газа из США из-за недостатка мощностей у американских партнеров. По его мнению, даже если США смогут договориться с Европой о поставках СПГ, то американская сторона не сможет в короткий срок нарастить экспорт. На этот процесс потребуются годы.