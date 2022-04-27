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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

Цены на газ в Европе выросли более чем на 15 процентов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале торгов среды достигали 1370 долларов за тысячу кубометров, но затем опустились до 1300 долларов и растут на 15%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1370 долларов. Это пока ценовой максимум сегодняшних торгов.

Затем котировки чуть снизили темпы роста и по состоянию на 9.20 мск были чуть выше 1310 долларов за тысячу кубометров, увеличиваясь примерно на 15%.

Минутами ранее «Газпром» сообщил, что приостановил поставки газа болгарским компаниям «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.

Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

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