С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
11Взрывная волна
29Скончался Владимир Жириновский
11:17 (мск), источник: © РИА Новости

Россияне хранят в швейцарском банке UBS 22 миллиарда долларов

ЦЮРИХ, 27 апр — РИА Новости. В крупнейшем швейцарском банке UBS на счетах россиян, не проживающих в Швейцарии или Европе, по состоянию на конец марта хранятся 22 миллиарда долларов, следует из отчетности финансовой организации.

Источник: Reuters

Согласно данным банка, 0,7% от общего объема активов в 3 145 триллиона долларов связаны с «российскими лицами, не имеющими права на проживание в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии» или потенциально подпадающими под ограничения, связанные с санкциями.

Сообщается также, что в связи со специальной операцией России на Украине инвестиции UBS в российские активы сократились с декабря прошлого года по март текущего с 634 миллионов до 400 миллионов долларов.

Ранее власти Швейцарии сообщали, что из-за санкций заблокировали российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (чуть более 8 миллиардов долларов).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь