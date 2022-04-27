Росавиация: регистрация самолетов в России не ведет к снижению безопасности полетов

«При регистрации воздушных судов в российском реестре исключается снижение уровня безопасности полетов на основе гарантий ответственности государства регистрации, которым теперь является Российская Федерация», — сказано в заявлении Росавиации.
В ведомстве также считают, что у других стран нет доказательств того, что российские самолеты не соответствуют требованиям ИКАО.
Ранее Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 авиакомпаний из России из-за регистрации 800 иностранных самолетов в российских реестрах. В ЕС считают, что компании не соответствуют международным стандартам безопасности, из-за чего они не смогут летать в воздушном пространстве Европы. Кроме того, Бермуды и Ирландия отозвали сертификаты летной годности для самолетов российских авиакомпаний. После этого компании перенесли регистрацию своих самолетов в Россию.