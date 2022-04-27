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13:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в Газпромбанке

10 европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за газ в рубли с 1 апреля. Для оплаты иностранные покупатели должны открыть один валютный и один рублевый счета в Газпромбанке. При этом конвертировать валюту будет Газпромбанк на Мосбирже.

Хотя Еврокомиссия признавала, что оплата газа по новой схеме не будет считаться обходом санкций против России, Польша и Болгария отказались перейти на новую систему оплаты. После этого «Газпром» прекратил поставки газа этим странам. ЕС охарактеризовал действия России как шантаж.

При этом, как передает агентство, четыре страны уже оплатили поставки газа в рублях.

Что это за страны, не уточняется. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы. Официально платить за российский газ в рублях соглашалась Венгрия. На расчеты за газ из России в рублях также согласились перейти Турция, Армения и Нигерия, хотя они и не входят в список «недружественных».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Ларина

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