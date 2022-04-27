Bloomberg: 10 европейских покупателей уже открыли спецсчета в Газпромбанке

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за газ в рубли с 1 апреля. Для оплаты иностранные покупатели должны открыть один валютный и один рублевый счета в Газпромбанке. При этом конвертировать валюту будет Газпромбанк на Мосбирже.
Хотя Еврокомиссия признавала, что оплата газа по новой схеме не будет считаться обходом санкций против России, Польша и Болгария отказались перейти на новую систему оплаты. После этого «Газпром» прекратил поставки газа этим странам. ЕС охарактеризовал действия России как шантаж.
При этом, как передает агентство, четыре страны уже оплатили поставки газа в рублях.
Что это за страны, не уточняется. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы. Официально платить за российский газ в рублях соглашалась Венгрия. На расчеты за газ из России в рублях также согласились перейти Турция, Армения и Нигерия, хотя они и не входят в список «недружественных».