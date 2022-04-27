Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах

«Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов», — сказала спикер в ходе заседания совета законодателей.
Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне.
«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли.
«Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники», — отметила она.
Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно «пробиться» в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90−100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.