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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обеспечить снижение стоимости товаров в магазинах, поскольку после резкого снижения курса рубля сейчас национальная валюта практически вернулась к прежним показателям.

ЦБ: $ 72.7089   -0.65 € 76.6670   -0.80 ММВБ: $ 72.7250   -0.80 € 75.8700   -0.96
Источник: © РИА Новости

«Рубль резко просел, все ценники переписали, даже там, где нет долларовой составляющей. (Рост) от 30 до 70 процентов», — сказала спикер в ходе заседания совета законодателей.

Она подчеркнула, что сейчас рубль стабилизировался, практически вернувшись к прежним показателям, однако ценники остаются на прежнем уровне.

«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — сказала Матвиенко, добавив, что это и на совести торговли.

«Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники», — отметила она.

Спикер также обратила внимание на то, что нашим товаропроизводителям невозможно «пробиться» в торговые сети. Кроме того, расчеты с ними производятся в течение 90−100 дней, на это время производители лишаются свободных денежных средств.

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