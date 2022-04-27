Песков обвинил Запад в краже большой суммы резервов России

«Эта необходимость (оплата поставок российского газа в рублях. — Ред.) была вызвана беспрецедентными недружественными шагами недружественных стран. Эта необходимость была продиктована тем, что у нас украли довольно значительную сумму наших резервов, и это потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны», — заявил журналистам Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы на случай, если большинство стран не согласится на новые условия оплаты. При этом он подчеркнул, что по сути для покупателей ничего не изменилось.
«Мы будем делать все, что будет необходимо в наших интересах. Президент (РФ Владимир Путин. — Ред.) неоднократно говорил, что де-факто ничего не меняется для наших покупателей, единственное — новое требование открыть два счета, но ни о каких дополнительных трудностях и убытках речи идти не может», — пояснил Песков.
Он также отметил, если страны будут отказываться платить за газ в рублях, то указ президента будет выполняться, то есть «Газпром» приостановит этим потребителям поставки.
Ранее в среду стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.
Днем ранее, 26 апреля, в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. А уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил в свою очередь, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о введении Варшавой санкций против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России.
23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.