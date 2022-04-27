15:56 (мск), источник: Ведомости
Цены на газ в Европе взлетели на фоне остановки поставок в Польшу и Болгарию
Потребители в ЕС начали открывать счета в Газпромбанке для оплаты в рублях.
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Спотовые цены на газ в Европе 27 апреля при открытии торгов выросли более чем на 20% к закрытию предыдущей сессии после прекращения поставок «Газпромом» в Польшу и Болгарию. Согласно данным биржи ICE и расчетам «Ведомостей», на голландском хабе TTF цена майского фьючерса подскочила до $1390 за 1000 куб. м (на момент сдачи материала в 14:10 мск котировка понизилась до $1179).
После введения антироссийских санкций президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны в рубли. Новый механизм предусматривает, что компании-покупатели российского газа открывают специальный счет в Газпромбанке, на который перечисляют валюту, затем ее обменивают на рубли на Московской бирже и переводят плату «Газпрому». С 1 апреля эта схема вступила в силу. Согласно президентскому указу, отсутствие оплаты в рублях является основанием для прекращения поставок газа.
Вечером 26 апреля польская государственная энергетическая компания PGNiG сообщала, что из-за неготовности Варшавы оплачивать газ в рублях Россия с 9 утра по московскому времени 27 апреля прекратит поставки. Аналогичное извещение от «Газпрома» получил и болгарский «Булгаргаз».
В «Газпроме» утром 27 апреля сообщили, что «Газпром экспорт» к концу минувших суток так не получил платежи за газ в рублях ни от Польши, ни от Болгарии. «В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил “Булгаргаз” и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», — говорится в релизе «Газпрома».
Решение «Газпрома» о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду назвала «попыткой шантажа», подчеркнув, что ЕС готов к подобному развитию событий и уже готовит ответные действия. «Европейцы могут быть уверены, что мы остаемся едиными и солидарными с затронутыми странами-членами», — написала она в Twitter.
Ряд крупных европейских компаний, покупающих российский трубопроводный газ, уже заявили о готовности работать по предложенной Кремлем схеме. О том, что оплата российского газа в рублях не является нарушением санкций, официально заявила и немецкая энергокомпания Uniper. «Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему не обязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна», — отметили в компании (цитата по Reuters). Источник Bloomberg, близкий к «Газпрому», сообщил, что для осуществления оплаты поставок газа в рублях 10 европейских компаний уже открыли необходимые для этого счета в Газпромбанке. Четыре из них, по данным агентства, уже осуществили первые платежи в рублях.
Представитель банка не предоставил комментария «Ведомостям».