Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на новостях о рублевых расчетах за газ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 18 апреля, следует из данных площадки. По состоянию на 16:04 мск он прибавил 3,89% и вырос до 2408 пунктов. Долларовый индекс РТС вырос на 4,24% — до 1042 пунктов. К 15:53 мск лидерами роста среди «голубых фишек» стали бумаги «Яндекса», подорожавшие на 10,43%. Расписки головной компании Тинькофф-банка TCS прибавляли 9,67%, росли в цене бумаги Сбербанка, «Полиметалла», «Газпрома» (6,6%, 6,09%, 3,98%).
Стоимость фьючерсов на газ с поставкой в мае на хабе TTF в Нидерландах к 16:15 мск составляла $1271 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Рост к расчетной цене вторника составил 3,88%.
Стоимость газа резко выросла на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой компаниями импорта в рублях на конец рабочего дня 26 апреля. Решение будет действовать до полной оплаты поставок в соответствии с новым порядком.
Согласно новым требованиям, иностранные покупатели из недружественных стран должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К», на которые вносится оплата в валюте контракта, Газпромбанк продает ее на Московской бирже и передает «Газпрому». 22 апреля Еврокомиссия заявила, что платить за российский газ по такой схеме можно без нарушений антироссийских санкций ЕС.