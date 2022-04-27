17:17 (мск), источник: © РИА Новости
Путин анонсировал индексацию пенсий
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий.
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«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал глава государства на заседании Совета законодателей.
До этого Путин поручил правительству до 20 апреля подготовить предложения по этому вопросу.
В середине апреля помощник президента Максим Орешкин анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он также отметил, что опубликованные Минфином данные за первый квартал показали рекордный профицит бюджета. По его словам, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы не будут сокращаться на фоне санкционного давления, а напротив — увеличаться.
С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.