Силуанов допустил сокращение добычи нефти на 17 процентов

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объёмом добычи и с ценами на энергоресурсы — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи — сейчас пока сложно оценить», — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос об оценках Минфина последствий отказа Европы от покупки российских энергоносителей.
Он заявил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага, поскольку пока неизвестно, какие страны решатся на такой шаг, а какие — нет.
«Если в одном месте отказываются — значит, будем продавать другим», — сказал он.
Глава Минфина также заявил, что отказ отдельных стран платить за газ в рублях пока не наносят ущерба российским поставщикам.
Наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года — сложно пока сказать.
Антон Силуановминистр финансов
Владимир Путин после введения масштабных санкций против России и заморозки большого количества активов с 1 апреля ввел новую систему оплаты российского газа для потребителей из недружественных стран. Так, теперь покупатели должны вносить платеж в валюте, прописанной в контракте, на счет в Газпромбанке, который затем на бирже конвертирует ее в рубли. Окончательный расчет с поставщиком происходит в российской валюте.
По словам помощника президента Максима Орешкина, такая схема позволяет Кремлю максимально перевести внешнеэкономические операции в свою юрисдикцию, чтобы обезопасить себя от нелегитимных решений других стран. Он подчеркнул, что против России идет экономическая война, из-за чего возникает очень много рисков. Европейцы, в свою очередь, хотят получать газ и не платить за него, но перевод финального платежа в рубли не позволит им заморозить средства, заключил чиновник.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.