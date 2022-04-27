22:55 (мск), источник: ТАСС
Блинкен: США сосредоточатся на дополнительных секторах экономики РФ при введении санкций
Госсекретарь заверил, что США проводят тесные консультации с другими странами относительно антироссийских рестрикций.
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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. Вашингтон при введении новых рестрикций намерен сосредоточить внимание на дополнительных секторах российской экономики с целью оказания давления на Москву. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«В последующие недели мы продолжим вводить новые санкции. Это не прекратится, пока Россия не остановится. Евросоюз продолжает делать это. Думаю, следующий шаг, одна из возможностей, которые они рассматривают, — это нефтяное эмбарго в отношении России. Они работают над этим. Мы увидим, что они предпримут», — сказал он.
«Мы продолжим концентрировать внимание на дополнительных секторах экономики России, чтобы удостовериться, что мы продолжаем наращивать давление, — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. — Я ожидаю, что это будет продолжаться в течение некоторого времени. И это еще одна причина того, что нам нужно поддерживать то, что уже ввели».
Блинкен заверил, что США проводят тесные консультации с другими странами относительно антироссийских рестрикций. Он также выступил с утверждением, что ограничительные меры уже оказали серьезное влияние на экономику РФ.