Deutsche Bank предупредил о риске рецессии в США

Согласно консервативной оценке аналитиков, увеличения базовой ставки американского финансового регулятора до 5−6% будет достаточно для того, чтобы вызвать рецессию в экономике США.
Ужесточение монетарной политики и последствия этого решения для финансового рынка «подтолкнут экономику к сильной рецессии к концу следующего года», считают аналитики. Они также полагают, что это приведет к росту безработицы в США на «несколько процентных пунктов».
По итогам марта годовая инфляция в США составила 8,5% годовых, что стало максимальным значением с 1981 г. Наиболее заметно за данный период подорожал бензин, что вызвано антироссийскими санкциями США в энергетической сфере. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля заявил, что Вашингтон не хочет вводить новые ограничения против России, которые спровоцировали бы дальнейшее подорожание топлива.
Цель по инфляции в США по прежнему составляет 2%. Для того, чтобы сдержать рост цен, ФРС 16 марта повысила базовую ставку на 0,25 п. п. до диапазона 0,25−0,5%. Это стало первым повышением ставки регулятором с декабря 2018 г. Согласно медианному прогнозу членов ФРС, к концу текущего года ставка поднимется еще шесть раз. Ожидается, что в начале мая ФРС повысит ставку на 0,5 п.п., отмечает Bloomberg.