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03:19 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонская область переходит в рублевую зону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

Источник: Reuters

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.

По словам главы комитета, переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.

Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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