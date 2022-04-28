Херсонская область переходит в рублевую зону

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.
По словам главы комитета, переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.
«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — подчеркнул Стремоусов.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.