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03:50 (мск), источник: © РИА Новости

Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе. Однако ситуация может измениться буквально к концу недели, если в дело вмешается Центробанк, рассказал «Прайм» главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

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Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что рубль укрепляется за счет притока экспортной выручки — десять покупателей из Европы уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, а четыре европейских покупателя уже провели оплату. Спрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.

Однако уже к концу этой недели доллар по завершении налогового периода может устремиться к отметке 75 рублей. Дальнейшее зависит от действий Банка России.

«Если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей. Это вполне может вывести рубль в более фундаментально обоснованные диапазоны», — заключил Жильников.

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