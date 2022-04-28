Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара

Он напомнил, что рубль укрепляется за счет притока экспортной выручки — десять покупателей из Европы уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, а четыре европейских покупателя уже провели оплату. Спрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.
Однако уже к концу этой недели доллар по завершении налогового периода может устремиться к отметке 75 рублей. Дальнейшее зависит от действий Банка России.
«Если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей. Это вполне может вывести рубль в более фундаментально обоснованные диапазоны», — заключил Жильников.