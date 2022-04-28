С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
29Скончался Владимир Жириновский
04:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР), которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Банк России запланировал в период 2022—2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

«Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», — говорится в материалах.

АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.

Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, указали в ассоциации.

«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца», — указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.

Справка
Как изменилась ситуация на Украине за прошедшее с 24 февраля времяЗа два месяца военной спецоперации на Украине страну покинули 5 млн человек, в апреле Россия объявила о начале второго этапа кампании
 Эти слова Джонсона вызвали настоящий шок на Украине
В США ужаснулись словам главы Пентагона об Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь