Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

Банк России запланировал в период 2022—2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
«Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», — говорится в материалах.
АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.
Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, указали в ассоциации.
«С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца», — указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.