04:26 (мск), источник: BFM.ru
Маркетплейс AliExpress столкнулся с трудностями при обработке платежей из России
В основном они затрагивают оплату из РФ зарубежных покупок, в том числе с помощью карт российских банков, попавших под западные санкции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Китайский маркетплейс AliExpress столкнулся с проблемами при обработке платежей из России. Об этом ТАСС сообщили в российском представительстве компании.
Уточняется, что основные трудности у россиян наблюдаются при оплате зарубежных покупок. На локальном рынке маркетплейса в РФ все работает стабильно.
В том числе проблема с оплатой затрагивает карты российских банков, попавших под западные санкции. Пока российским пользователем AliExpress рекомендуют проводить платежи через сервис Qiwi и счет мобильного телефона.
Сотрудники площадки активно работают над устранением проблемы. В российском представительстве AliExpress подчеркивают, что в скором времени пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами без любых трудностей.