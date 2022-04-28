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04:26 (мск), источник: BFM.ru

Маркетплейс AliExpress столкнулся с трудностями при обработке платежей из России

В основном они затрагивают оплату из РФ зарубежных покупок, в том числе с помощью карт российских банков, попавших под западные санкции.

Источник: Reuters

Китайский маркетплейс AliExpress столкнулся с проблемами при обработке платежей из России. Об этом ТАСС сообщили в российском представительстве компании.

Уточняется, что основные трудности у россиян наблюдаются при оплате зарубежных покупок. На локальном рынке маркетплейса в РФ все работает стабильно.

В том числе проблема с оплатой затрагивает карты российских банков, попавших под западные санкции. Пока российским пользователем AliExpress рекомендуют проводить платежи через сервис Qiwi и счет мобильного телефона.

Сотрудники площадки активно работают над устранением проблемы. В российском представительстве AliExpress подчеркивают, что в скором времени пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами без любых трудностей.

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