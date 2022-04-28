Алжир допустил разрыв контракта на поставки газа в Испанию

При этом на прошлой неделе президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что страна продолжит поставки «вне зависимости от обстоятельств».
Глава ведомства Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о «решении Испании начать реверс газа через газопровод “Магриб — Европа (MEG)”. Согласно заявлению испанской стороны, процедуру планируется запустить в среду или четверг.
«(Поставка.— “Ъ”.) любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами», — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.
Власти Алжира в 2021 году не стали продлевать контракт на прокачку газа в Испанию через магистральный трубопровод «Магриб — Европа», проходящий по территории Марокко. Такое решение было принято в связи с тем, что Алжир и Марокко разорвали дипломатические отношения в августе прошлого года. С ноября все поставки топлива из Алжира в Испанию осуществляются по газопроводу Medgaz через Средиземное море.