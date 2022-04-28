Турчак: 600 000 россиян находятся в простое или под риском увольнения

«Занятость и экономика. Вчера на совете законодателей президент подчеркнул особую ответственность ЕР за подготовку системных мер поддержки… До начала специальной военной операции в иностранных компаниях из недружественных нам стран трудилось порядка двух миллионов человек, сейчас 600 000 ушли в простой или оказались под риском увольнения», — заявил Турчак (цитата по «РИА Новости»).
По данным Минтруда на 20 апреля, в простое находятся около 98 000 работников предприятий, что в 2,5 раза выше, чем в начале марта. Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов ранее утверждал, что на начало весны на работу было принято более 2,5 млн человек, что почти на 300 000 больше уволенных работников. При этом на учете в центрах занятости состоят около 670 000 граждан, а в банке вакансий значится около 1,9 млн позиций.
Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 600.