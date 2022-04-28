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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Набор для шашлыка подорожал на 31% за год

«Индекс шашлыка» в апреле текущего года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс».

Источник: nikitozawr/СС0

В ходе исследования были проанализированы данные с 1,1 млн кассовых аппаратов в период с 1 по 24 апреля. Учитывались покупки маринованного мяса, шампуров, мангалов, угля и средства для розжига.

Средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 ₽ против 1901 ₽ годом ранее. Согласно подсчетам, в среднем на сам шашлык россияне тратят 498 ₽ (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 ₽ (+30%), на мангал — 1172 ₽ (+28%), на уголь — 380 ₽ (+77%) и на средство для розжига 130 ₽ (+26%).

При этом продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в апреле текущего года товары для пикника покупались на 20% меньше, чем годом ранее. При этом падение спроса обусловлено не ростом цен, а началом весеннего сезона, объяснили эксперты.

Ксения Аскерова

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