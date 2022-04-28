Набор для шашлыка подорожал на 31% за год

В ходе исследования были проанализированы данные с 1,1 млн кассовых аппаратов в период с 1 по 24 апреля. Учитывались покупки маринованного мяса, шампуров, мангалов, угля и средства для розжига.
Средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 ₽ против 1901 ₽ годом ранее. Согласно подсчетам, в среднем на сам шашлык россияне тратят 498 ₽ (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 ₽ (+30%), на мангал — 1172 ₽ (+28%), на уголь — 380 ₽ (+77%) и на средство для розжига 130 ₽ (+26%).
При этом продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в апреле текущего года товары для пикника покупались на 20% меньше, чем годом ранее. При этом падение спроса обусловлено не ростом цен, а началом весеннего сезона, объяснили эксперты.