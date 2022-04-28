16:00 (мск), источник: РБК
«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию
Ранее, 27 апреля, Россия заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за нежелания этих стран оплачивать топливо рублями.
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В «Газпроме» сообщили о том, что Польша закупает российский газ через Германию.
«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу “Ямал-Европа”, — сообщили РБК в пресс-службе газового концерна.
По данным «Газпрома», объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром-экспортом».
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