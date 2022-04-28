С кем жили и из-за чего разводились русские писателиОтношения на расстоянии, свободная любовь и скандалы
Фоторепортажи
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11Взрывная волна
16:00 (мск), источник: РБК

«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию

Ранее, 27 апреля, Россия заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию из-за нежелания этих стран оплачивать топливо рублями.

Источник: Reuters

В «Газпроме» сообщили о том, что Польша закупает российский газ через Германию.

«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу “Ямал-Европа”, — сообщили РБК в пресс-службе газового концерна.

По данным «Газпрома», объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром-экспортом».

Материал дополняется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что пообещал Путин на вмешательства в ситуацию на Украине со стороны
Захарова отреагировала на возможность признания РФ спонсором терроризма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь