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18:28 (мск), источник: Ведомости

Mastercard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

Убытки международной платежной системы Mastercard после ухода из России и введения санкций в отношении отдельных клиентов составили $34 млн, следует из отчета компании за I квартал.

Источник: AP 2022

Показатель состоит из общих и административных расходов, в основном связанных с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, попавших под санкции, но компания компенсировала расходы сокращением обязательств на $30 млн по некоторым соглашениям с клиентами из-за прекращения работы в России, говорится в сообщении Mastercard.

Чистая прибыль Mastercard за I квартал увеличилась в 2 раза год к году, с $1,28 млрд до $2,6 млрд. Выручка росла на 24% — до $5,2 млрд, при этом доля бизнеса в России составляет лишь 1% от этого числа.

Активы компании за три месяца 2022 г. выросли на 1,35% — до $37,6 млрд. Общий платежный оборот (GDV) использования карт Mastercard по всему миру увеличился на 17% в сравнении с прошлым годом — до $1,9 трлн. Операционные расходы компании в I квартале выросли на $200 млн до $2,2 млрд.

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