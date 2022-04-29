Магазины готовятся переписывать ценники: Какие продукты подешевеют после праздников и на сколько

Резкий скачок цен в марте привёл к подорожанию многих продуктов. В значительной степени повышение стоимости товаров было связано не с объективными причинами, а с ростом спроса и фактором неопределённости. Сейчас ситуация на рынках стала успокаиваться, но магазины не возвращают старые ценники.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что необходимо обеспечить снижение стоимости товаров в розничной торговле. Она напомнила, что когда курс рубля резко упал, то практически все товары тут же подорожали на 30−70%, даже если там и не было валютной составляющей в себестоимости. Теперь доллар и евро подешевели до прежних отметок, соответственно, нужно ускорить и процесс снижения цен. Правительство должно принять меры, чтобы стоимость товаров вернулась на прежний уровень.
Вполне вероятно, что это произойдёт уже в начале мая. Кстати, процесс снижения цен уже начался. Как показали данные Росстата, сахарный песок дешевеет вторую неделю подряд. Снизились цены на яйца, свинину, мясо кур. Впрочем, есть и обратная тенденция. Рис, пшено и гречка дорожают.
— Продукты питания начали дешеветь по нескольким причинам. Во-первых, происходит снижение ажиотажного спроса (когда люди активно закупались продуктами длительного хранения), мы это наблюдали в марте 2022 года. Во-вторых, прошёл период праздника Пасхи, когда традиционно дорожают яйца, мука, сахар, творог и мясные продукты. В-третьих, сейчас начинается новый сельскохозяйственный сезон в стране: на смену дорогому импорту приходят отечественные ранние овощи и зелень. Стабилизация курса рубля также оказывает позитивное воздействие на динамику цен, поэтому можно ожидать, что будет немного дешеветь вся отечественная продовольственная продукция — от молока и масла до мяса и овощей (товары с минимальной обработкой), — отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.
При этом она пояснила, что заметного снижения цен не произойдёт там, где достаточно сильная зависимость от импортных составляющих. Например, в обрабатывающей промышленности. Так, кондитерские изделия могут подорожать на фоне отказа Индонезии поставлять в страну пальмовое масло. Это дешёвое сырьё используется во многих продуктах питания.
Также вряд ли снизится цена на колбасные изделия, субпродукты. В них большая доля стоимости определяется импортными консервантами, вкусовыми добавками.
Сейчас есть несколько причин для снижения цен на продукты. Они не связаны с курсом валют. Так, постепенно снижается цена на топливо. Это позитивно сказывается на стоимости доставки товаров. Такое пояснение дал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
— В то же время растёт инфляция, причём не только продуктовая: амортизация оборудования и транспорта теперь будет жёстче из-за дефицита компонентов для ремонта. Подросла стоимость удобрений, а экспортёры пытаются получить сверхприбыль на российском рынке, постепенно поднимая цены, — отметил Николай Переславский.
Он добавил, что цены на продукты сейчас контролируются правительством и ФАС, поэтому сильного роста здесь всё равно допущено не будет. Таким образом, стоимость продуктов во многом зависит от регулирования отрасли.
Николай Переславский считает, что роста цен более чем на 1−1,5% в мае можно не ждать. Скорее всего, они стабилизируются на теперешних уровнях.
Весьма вероятно, что могут продолжить дешеветь те товары, которые уже начали падать в цене, в частности сахар. Но это связано во многом с тем, что из-за ажиотажного спроса его стоимость в марте слишком сильно выросла. Сахар подорожал более чем на 50%, а подешевел за неделю на 1%. Соответственно, потенциал для снижения цены тут большой.
Вполне закономерно ожидается, что подешевеет вся основная плодоовощная продукция, просто потому что начинается сезон. Но вопрос о том, вернутся ли ценники на уровень, близкий к началу года, пока остаётся открытым. Во многом это зависит от того, как будет регулироваться отрасль.