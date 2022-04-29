13:38 (мск), источник: Ведомости
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%
Ранее регулятор давал сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.
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Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение понизить ключевую ставку с 17 до 14% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
28 февраля ЦБ на фоне спецоперации на Украине и введения западных санкций внепланово повысил ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. «Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности», — пояснили тогда в ЦБ. 18 марта регулятор оставил ставку без изменений, при этом уже 11 апреля опустил ее до 17%.
Все опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки до 15%.
В ходе выступления в Госдуме 21 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля.
В ЦБ ранее уже говорили о возможности дальнейшего снижения ставки. 20 апреля зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Госдуме, что регулятор готов опустить ставку до 7−7,5% годовых, когда инфляция вернется к целевому уровню в 4%. По словам Заботкина, ставка будет двигаться «по траектории достаточной привлекательности вкладов для россиян». В отчете регулятора за 2021 г. говорилось, что ЦБ ожидает достижения таргета по инфляции в 4% к 2024 г.
По данным Росстата, за неделю c 9 по 15 апреля 2022 г. инфляция замедлилась до 0,2% после 0,66% неделей ранее. При этом за период с 16 по 22 апреля она вновь ускорилась — до 0,25%, сообщило ведомство. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32%. По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 22 апреля зафиксирована на уровне 17,7% против 17,62% неделей ранее. В марте 2022 г. индекс потребительских цен в России увеличился в 7 раз с февральских значений — с 1,17 до 7,61%, это новый рекорд месячной инфляции с января 1999 г. В годовом выражении инфляция в марте составила 16,69% после 9,15% в феврале.
Ранее «Ведомости» писали, что Минэк предварительно прогнозирует инфляцию выше 20% в базовом варианте и ждет ее снижения до 6,2% в конце 2023 г. Таргет в 4%, согласно проекту прогноза, планируется достичь уже в 2024 г. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совфеде 13 апреля заявил, что инфляция в России по итогам года может ускориться до 17−20%.
ЦБ планирует достичь таргета по инфляции в 4%, но, как отмечала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина, произойдет это не раньше 2024 г. Снижать инфляцию стоит плавно, считает Набиуллина, лишь увеличивая производство товаров и услуг, но если не решать вопросы логистики и проблем производства из-за санкций, то стимулирование спроса другими способами выльется в рост цен. По ее словам, бизнес будет выстраивать новые каналы и поставки, но на издержки будут давить стоимость импорта и более дорогая логистика, поэтому инфляция будет оставаться выше таргета ЦБ еще несколько лет.
После резкого роста ставки до 20% банки начали предлагать краткосрочные депозиты под 21−23% в рублях и под 5−8% в валюте. Но такой уровень кредитных ставок оказался заградительным. После начала снижения ставки ЦБ, банковские продукты также начали дешеветь. Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй декаде апреля снизилась до 15,03%, сообщила пресс-служба ЦБ. В первой декаде апреля показатель составлял 16,58%.