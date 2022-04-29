14:30 (мск), источник: © РИА Новости
«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Полеты, которые будут ежедневными, должны выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.
Билеты уже появились в продаже и системах бронирований, цены в одну сторону начинаются от 16,4 тысячи рублей.
С 13 мая компания возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы.