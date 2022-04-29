Набиуллина заявила, что дефолта в России не будет

«Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам — я бы еще раз хотела заметить, что у Министерства финансов есть ресурсы, и с экономической точки зрения ни о каком дефолте речи не может идти», — сказала она.
При этом Набиуллина уточнила, что есть сложности с платежами. «Я надеюсь, что все это пройдет и закончится успешно», — добавила она.
Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что низкий уровень российского суверенного долга и рыночные условия уменьшают риски для правительства РФ в случае возможного технического дефолта.
Согласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.