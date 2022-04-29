Лавров заявил, что Запад украл у России более $300 млрд, забрав деньги за российский газ

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета “Газпрома” и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине, наши западные “друзья” украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — отметил министр.
Лавров заявил, что Россия приняла решение о переводе оплаты за газ на рубли для того, чтобы прекратить «бесстыдный грабеж» со стороны Запада.
«Это абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа, в который вовлечены эти страны, — сказал он. — Лондон, Вашингтон, Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они заморозили, или передачу этих денег кому-либо еще».
Лавров заявил, что ключевые партнеры, покупающие газ у РФ, уже перешли на оплату сырья в рублях.
«Большинство ключевых партнеров России, покупающих газ, уже перешли на тот способ оплаты [в рублях]», — отметил глава МИД РФ.
По его словам, предложенная Москвой схема оплаты российского газа ничего не меняет для покупателей. «Если они отказываются от рублевой схемы, то получается, они именно не хотят, чтобы мы получали деньги за свой же товар. Это их выбор, — сказал глава МИД РФ. — Если Польша и Болгария ставят свои идеологические амбиции выше интересов своих народов, интересов своего бюджета, то это их выбор».