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00:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский готов к обмену электроэнергии на газ с Европой

Украина готова помочь Европе поставками электроэнергии для снижения зависимости от России, в обмен Киев рассчитывает получать тот объем газа, которого не хватает Украине. Об этом в интервью польским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский. Поставки электроэнергии в Европу помогут также возместить дефицит украинского бюджета.

Источник: Reuters

«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС). По его словам, «наши министры и все соответствующие руководители тех или иных нефтегазовых компаний начали общаться» по этому поводу.

На Украине очень большие объемы атомной генерации, поэтому электроэнергия сможет продаваться по незавышенным ценам, отметил президент, признав при этом, что Киеву сейчас сложно реализовать подобные поставки технически.

«Да, есть технические сложности пока что», — заявил Владимир Зеленский. «Технически если подготовиться, и той самой Молдавии, и Румынии, другим странам мы реально поможем с этим», — продолжил Зеленский.

«Нам помогут страны, потому что у нас финансовый дефицит на сегодня. У нас на сегодня где-то €5−7 млрд в месяц», — также сообщил президент, обратив внимание на то, что Украине «нужна генерация этих денег».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что потери его страны в результате российской военной операции оцениваются в $550 млрд. Он заявил, что на восстановление экономики Украины требуется до $7 млрд ежемесячно. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что ВВП страны в этом году может упасть на 30−50%. По его словам, «прямые и непрямые потери» из-за российской военной операции превышают $560 млрд, а восстановление страны обойдется в $600 млрд.

Мария Федотова

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