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05:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Подержанные машины подорожали в России почти на 20%

А если сравнивать с показателями 2021 года, то прирост в цене составил 72%

Легковые автомобили с начала 2022 года в России подорожали на 19%. С января по апрель фиксировался ежемесячный прирост цен. Если в начале года в среднем легковушка с пробегом стоила примерно 1,049 миллионов рублей, то к апрелю за нее приходилось выложить на 200 тысяч рублей больше — 1, 249 млн.рублей.

Если же сравнивать эту сумму с той, что фиксировалась в апреле 2021 года, то получается, что цены на машины с пробегом взлетели на 72%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ожидаемо, спрос падает, с каждым месяцем продажи сокращаются. В марте было продано 424 тысячи авто, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает телеканал «360».

Самые популярные машины с пробегом:

  • Lada — продано 100 тысяч авто,
  • Toyota — 49,3 тысячи машин,
  • Hyundai — 23,3 тысячи машин.

Часть автовладельцев, которые собирались продавать машину, отказались от своих планов. Одни перенесли покупку на более поздний срок, другие выбрали доступную модель. В ходе социологического опроса выяснилось, что многие автомобилисты боятся подорожания запчастей и топлива, пишет газета «Известия».

Елена Акимова

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