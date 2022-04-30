05:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Подержанные машины подорожали в России почти на 20%
А если сравнивать с показателями 2021 года, то прирост в цене составил 72%
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Легковые автомобили с начала 2022 года в России подорожали на 19%. С января по апрель фиксировался ежемесячный прирост цен. Если в начале года в среднем легковушка с пробегом стоила примерно 1,049 миллионов рублей, то к апрелю за нее приходилось выложить на 200 тысяч рублей больше — 1, 249 млн.рублей.
Ожидаемо, спрос падает, с каждым месяцем продажи сокращаются. В марте было продано 424 тысячи авто, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает телеканал «360».
Самые популярные машины с пробегом:
Часть автовладельцев, которые собирались продавать машину, отказались от своих планов. Одни перенесли покупку на более поздний срок, другие выбрали доступную модель. В ходе социологического опроса выяснилось, что многие автомобилисты боятся подорожания запчастей и топлива, пишет газета «Известия».
Елена Акимова