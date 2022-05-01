WP назвала альтернативы газу из России недостаточными для Европы

Отмечается, что, если Россия прекратив поставки газа, для Европы настанут мучительные времена, страны будут буквально бороться за возможность обеспечить энергией дома своих граждан и бизнес.
«В ближайшей перспективе не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических потерь предстоящей зимой, если Россия прекратит поставки [природного газа]», — говорится в статье.
Как отметил эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу, никто не сможет в кратчайшие сроки произвести больше сжиженного природного газа (СПГ), чем Россия, какие бы «фантазии ни распространяли правительства».
Кроме того, издание приводит оценки экспертов, которые гласят, что в случае прекращения поставок российского газа в Европу больше всего пострадают Германия, хранилища которой в настоящее время заполнены всего на 33,5%, Италия (35%) и Венгрия (19,4%).
Ранее в субботу агентство Bloomberg сообщило о том, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти эмбарго на российскую нефть.
Кроме того, колумнист агентства Bloomberg Рэйчел Морисон, опираясь на выводы специалистов, написал о том, что Европа приблизится к энергетическому шоку в случае резкого прекращения поставок газа РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, предложил Евросоюзу попробовать прожить без России хотя бы один год. Он поддержал решение о прекращении поставок газа в некоторые страны Европы.
Так до этого, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства.
После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал-Европа» после приостановки прямых поставок.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.