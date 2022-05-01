Зарубежным компаниям упростили открытие счета в банках для оплаты газа

Постановка на учет в налоговом органе таких организаций становится возможна по заявлению российской кредитной организации, в которой открывается счет. По словам зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ольги Ануфриевой, это очень упрощает постановку на учет и открытие счета. Она поясняла, что «это связано с оплатой за газ в рублях, поэтому это очень срочная поправка».
Закон также предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.
Налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации, соответствующие действительности, и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, сообщала Ануфриева. Но сейчас, по ее словам, при подаче уточненной декларации, в которой указан меньший налог, чем они заплатили, эта декларация сразу же принимается к расчету с бюджетом. Депутат отмечала, что в данном случае представляется важным и правильным данные налоговые декларации принимать к учету уже после проведения камеральной налоговой проверки.
Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России, международной холдинговой компанией (МХК).
Это касается компаний, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.
Ануфриева поясняла РИА Новости, что ранее был критерий по контролирующим лицам, который касался публичных иностранных компаний, но, «поскольку для санкционных компаний практически единственный выход — редомицилироваться, у них невыполнимо условие в 25%», было сделано послабление. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а некоторые нормы, касающиеся МХК и уточненных налоговых деклараций, начнут действовать через месяц после этого.