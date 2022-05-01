Путин запретил передавать данные клиентов банков недружественным странам

«Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», — говорится в в нем.
При поступлении соответствующего запроса финансовое учреждение в течение трех рабочих дней обязано проинформировать об этом Центробанк через личный кабинет на сайте регулятора. В свою очередь ЦБ должен направить эту информацию в федеральный орган исполнительной власти, который определит глава государства.
ЦБ может разрешить передачу данных, о чем уведомит через личный кабинет.