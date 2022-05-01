В Венгрии рассказали, как платят за газ в рублях

Он добавил, что помимо Венгрии так же поступают ещё девять стран. Ранее Bloomberg сообщал, что на рублёвую оплату газа согласились 10 стран ЕС.
«Помимо нас так делают ещё девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому, что сейчас “быть хорошим для Европы” означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом», — заявил глава канцелярии.
Гуйяш подчеркнул, что оплата газа на российских условиях никоим образом не нарушает санкции Евросоюза. Это регулируется гражданско-правовым договором между государствами и компаниями, отметил он.
11 апреля глава МИДа страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия готова покупать российский газ по рублёвой схеме. Министр подтвердил, что венгерское правительство продолжает выступать против эмбарго на поставки российских нефти и газа, так как топливо из РФ играет чрезвычайно важную роль для экономики страны.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, меняющий порядок расчётов со странами, которые РФ считает недружественными. Покупателям предлагается открыть в Газпромбанке валютный и рублёвый счета. Плату за газ, поставленный с 1 апреля, следует переводить на валютный счёт. После этого банк продаст валюту на Московской бирже и перечислит деньги на рублёвый счёт. С этого момента контракт считается оплаченным.
Не всем странам в Европе понравилась эта инициатива. Власти Польши отказались оплачивать газ по новой схеме, и 26 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа польской PGNiG. На следующий день та же участь постигла болгарский «Булгаргаз».