Финляндия отказалась от контракта с «Росатомом» на строительство АЭС

«Fennovoima расторгла контракт на поставку АЭС “Ханхикиви-1” с “Росатомом”, — говорится в сообщении финской компании.
Это означает, что сотрудничество с проектом RAOS прекращается с немедленным вступлением в силу, прекращаются также работы по проектированию и лицензированию, работы на площадке «Ханхикиви-1» с «Росатомом», уточняется в сообщении.
«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project (юридическое лицо “Росатома” в Финляндии) далось нелегко. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — приводятся в сообщении слова председателя правления Fennovoima Эсы Хярмяля.
Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступает финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» выступает компания RAOS Project (входит в «Росатом»).
На сегодняшний день проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС.