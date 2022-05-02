Город в Колумбии накрыло ядовитой пеной (фото)В городе Москера случилось экологическое бедствие
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
8Полет Гагарина в цифрах
13:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Венгрии и Словакии разрешат покупать российскую нефть

Еврокомиссия разрешит Венгрии и Словакии покупать российскую нефть, несмотря на планирующееся эмбарго Евросоюза на энергоресурсы из России. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

По словам двух европейских чиновников, Еврокомиссия освободит эти две страны от необходимости соблюдать эмбарго. Разрешение на покупку вызвано тем, что Венгрия и Словакия слишком сильно зависят от российской нефти. Еврокомиссия, по данным источника Reuters, может предложить им либо исключение из эмбарго, либо длительный переходный период.

Также агентству стало известно, что эмбарго будет введено поэтапно и, скорее всего, вступит в силу в начале следующего года. Еврокомиссия завершит работу над очередным, шестым пакетом санкций во вторник, 3 мая.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что страна наложит вето на решения Евросоюза об эмбарго российских энергоресурсов. «Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики», — отмечал Гуйяш.

Ранее стали известны подробности о содержании шестого пакета санкций Евросоюза против России. Bloomberg сообщал, что туда может войти в том числе полное эмбарго на нефть.

Справка
Когда в России будет новая волна COVID-19. Что важно знатьВесной в России на фоне снижения заболеваемости коронавирусом регионы стали снимать ограничения. Тем не менее опрошенные РБК эксперты не исключают, что летом может начаться очередная волна заболеваемости COVID-19
 Путин пообещал молниеносные удары в ответ на вмешательство в спецоперацию на Украине
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь