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15:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Европарламенте признали проблемы авиакомпаний из-за санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Европейские авиакомпании серьезно пострадали от антироссийских санкций, говорится в проекте резолюции Европарламента, которую планируется принять на майской сессии.

Источник: © РИА Новости

«Максимально необходимое увеличение маршрута для самолетов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трех до четырех часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС», — говорится в документе.

Кроме того, авторы проекта резолюции обратили внимание на возможные перебои с поставками титана.

Этот металл необходим для производства самолетов, а его главные поставщики — Россия и Украина.

Депутаты призывают Еврокомиссию подготовить оценку и при необходимости представить стратегию поддержки авиакомпаний и работников, «пострадавших сначала от пандемии коронавируса, а теперь от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса».

Резолюции Европарламента не обязательны к исполнению, но европейские страны обычно прислушиваются к мнению депутатов.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для самолетов из России.

Москва ответила зеркально, запретив западным авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. В результате полеты, например, из Европы в Японию стали на несколько часов дольше и требуют больше топлива.

Как отмечал президент Владимир Путин, санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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