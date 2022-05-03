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16:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Вучич заявил о готовности Сербии закупать СПГ в Греции

В Греции прошла церемония запуска строительства станции со сжиженным природным газом (СПГ). Присутствовавший на ней президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна в будущем готова закупать у Греции большие объемы СПГ.

Источник: Reuters

Церемония состоялась в порту Александруполис на севере Греции. На плавучей станции будут хранить, а также проводить регазификацию СПГ. Проект должен снизить зависимость Евросоюза от российского газа.

«Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан… Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем», — отметил Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что также Сербия должна строить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда будет получать газ.

В церемонии также участвовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски.

В апреле министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что страна намерена с сентября 2023 года начать получать СПГ из Греции, а также природный газ из Азербайджана.

Действующий договор сербской госкомпании Србиягаз с «Газпромом» предусматривает поставки 6 млн куб. м. газа в сутки по $270 за 1 тыс. куб. м. Он истекает 31 мая. Власти Сербии планировали заключить следующий контракт на 10 лет. Александр Вучич говорил, что цена российского газа составит $450−619, если будет рассчитана по нефтяной формуле.

Лаура Кеффер

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