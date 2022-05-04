Минфин решил ограничить доступ к информации юрлиц, попавших под санкции

В России могут создать «перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются односторонние ограничительные меры, введенные недружественными иностранными государствами и международными организациями», следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале правовой информации.
Федеральная налоговая служба сможет ограничивать доступ к информации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут включены в этот перечень, следует из проекта документа.
Основаниями для включения юрлица в перечень будут являться:
Чтобы попасть в перечень, юрлицо должно попадать заявление и пакет документов в Минфин. Ведомство будет принимать решение о включении юрлица в перечень в течение 30 календарных дней. Так же, подав заявление, юрлицо может быть исключено из перечня.
Перечень лиц не будут обнародовать.
С конца февраля санкции против российских компаний, банков, бизнесменов и политиков вводят США, Евросоюз, Канада, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны. Согласно данным сервиса по отслеживанию введенных санкций Castellum, в отношении России ввели свыше 7 тыс. ограничений.
Санкции коснулись «Сбербанка», ВТБ, «Альфа-банка», Промсвязьбанка и других финансовых организаций; «Роснефти», «Газпрома», «Ростелекома», РЖД, «Алмаз-Антея», концернов «Калашников» и «Сухой» и др. компаний. Среди бизнесменов ограничения затронули президента «Роснефти» Игоря Сечина, основателя «USM Holdings» Алишера Усманова, бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена, владельца компании «Трансойл» Геннадия Тимченко, председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и др.