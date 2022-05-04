Попросившим льготы блокируют кредитные лимиты по картам

На финансовых форумах и в соцсетях появились сообщения клиентов Сбербанка о блокировке расчетных операций по кредитной карте при подаче заявления на кредитные каникулы по госпрограмме (106-ФЗ). За март—апрель Сбербанк предоставил кредитные каникулы по 22 тыс. кредитов граждан, из них на кредитные карты пришлось примерно 2 тыс. кредитов.
Впрочем, по словам собеседников «Ъ» из числа банковских клиентов, Сбербанк далеко не единственный игрок, использующий подобный подход. Практика блокировки кредитных карт по расчетным операциям при наличии кредитных каникул распространена и среди других банков. Так, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Почта-банк обнуляют лимиты по кредитным картам заемщиков.
В ЦБ подтвердили, что тоже получают жалобы по вопросу блокировки кредитных карт при подаче заявки на кредитные каникулы.
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, 20 апреля: «Если мы увидим, что было нарушение со стороны банка, то мы дадим банку необходимые инструкции, чтобы это нарушение исправить».
В Сбербанке пояснили «Ъ», что при обращении за кредитными каникулами клиент уведомляет банк о том, что не может обслуживать кредитный договор по графику. Чтобы не допустить увеличения долговой нагрузки на клиента, банк приостанавливает проведение расходных операций и по кредитной карте, при этом у клиента сохраняется возможность пополнять счет карты, отмечают там. Расходные операции по кредитной карте блокируются на 180 дней.
Эксперты отмечают, что кредитные каникулы предоставляются на каждый продукт по отдельному заявлению. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков обращает внимание, что обычно в периоды, когда возникают кризисы, все финансовые участники более осторожно рассматривают вопросы выдачи заемных средств, в том числе могут уменьшать или закрывать кредитные лимиты.
Юристы уверены, что действия банков полностью законны, даже в ситуации, когда в кредитных каникулах отказано, так как одна заявка уже указывает на неплатежеспособность заемщика.
По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс.ру» Галины Гамбург, банк имеет право изменить лимит кредитования в соответствии с правилами кредитования. Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго добавляет, что когда гражданин обращается в банк за кредитными каникулами, он обосновывает это в том числе тем, что у него снизился доход, и в этой ситуации банк, снижая свои риски, такому клиенту новый кредит не одобрит, в том числе по кредитной карте.
Эксперты считают, что кредитные каникулы в одном из банков создают риски для займов клиента в других кредитных организациях. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков объясняет, что наличие действующего кредитного договора дает кредитору право запрашивать кредитную историю действующего заемщика в течение всего срока действия договора, при этом данные о кредитных каникулах фиксируются в специальном блоке кредитной истории «Изменения и дополнения к договору, сведения о льготных периодах». Партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко добавляет, что наличие кредитных каникул может служить сигналом о неплатежеспособности клиента для других банков, и они также могут обнулить лимиты по кредитным картам, что необходимо учитывать заемщику.
Между тем директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что банки в данной ситуации прибегают к радикальным мерам, что не вполне корректно и должно привлечь внимание регулятора. «Карточные долги — это одни из самых дорогих банковских продуктов, и Сбербанк пытается защитить себя и клиента — если клиент не справляется с обслуживанием из-за снижения дохода, то пусть не наращивает размер долга расходной частью, — объясняет Лазарева. — Однако на фоне ажиотажного спроса на каникулы по всем видам кредитов стоило занять более клиентоориентированную позицию».
В ЦБ заявили «Ъ», что случаи блокировки банками кредитных карт, когда в кредитных каникулах заемщику отказано, требуют «отдельного более детального рассмотрения и анализа».