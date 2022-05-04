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03:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа

Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа. Об этом сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

Источник: Reuters

По информации итальянского издания, в первые дни месяца поток газа в среднем был вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти в три раза больше, чем за неделю до этого. В газете пишут, что данный тренд объясняется во многом колебаниями цен и их увеличением по спотовым контрактам из-за событий на Украине и прекращения поставок энергоносителей в Польшу и Болгарию. Отмечается, что задачей Италии на данный момент является максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона.

С утра 27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта потребовал внести изменения в действующие газовые контракты с недружественными странами и перевести их на рублевую форму оплаты.

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